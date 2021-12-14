Более 50 единиц оборудования закупят для больниц в Орловской области

Почти 93 млн рублей получила Орловская область на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках национального проекта «Здравоохранение» региону предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятия по переоснащению и дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений заключены 25 гражданско-правовых договоров на поставку 53 единиц медицинского оборудования на общую сумму 92,4 млн рублей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

В Орловской городской больнице им. С.П. Боткина в декабре запустят кислородный газификатор, который будет производить тысячу литров кислорода в минуту. Область получила от Минпромторга РФ средства еще на два концентратора — 64 млн рублей. Их должны запустить в работу в январе – начале февраля.