В Японии из-за неприятного запаха в школе госпитализировали более 20 детей

Более 20 учеников начальной школы в японском городе Тоенака префектуры Осака почувствовали себя плохо на фоне возникновения неприятного запаха и были госпитализированы. Об этом 29 ноября сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что информация о появлении в школе странного запаха поступила в оперативные службы примерно в 09:00 (03:00 мск). По данным пожарной службы, из-за запаха на плохое самочувствие пожаловались 22 ребенка в возрасте от 6 до 11 лет. Все они были госпитализированы с легкими симптомами.

Прибывшие на место пожарные провели в помещении проверку с помощью специального устройства, но причину запаха так и не нашли. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце октября СУ СКР по Амурской области начало проверку в школе, где произошло массовое отравление детей. Сообщалось, что в период с 21 по 22 октября в одной из школ Ромненского района было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Большинство заболевших — это дети.