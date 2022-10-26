СКР проводит проверку после массового отравления в школе в Приамурье
СУ СКР по Амурской области начало проверку в школе, где произошло массовое отравление детей. Следственные действия проводятся по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как уточняет ИА PriamurMedia, в период с 21 по 22 октября в одной из школ Ромненского района было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Большинство заболевших — это дети.
По данным на 25 октября, состояние детей оценивается как удовлетворительное. С 22 октября новых случаев заболевания не зафиксировано, сообщили Амурской службе новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.
Там отметили, что источником инфекции был повар, который готовил для учеников накануне массового заражения. В его клиническом материале нашли РНК норовируса. Инфекция могла передаться через готовую продукцию, не подвергавшуюся термической обработке.
Сейчас всех школьников перевели на дистанционное обучение, пищеблок не работает. Работников с клиническими проявлениями кишечной инфекции отстранили от работы.
Санитарные службы провели дополнительные санитарно-эпидемические мероприятия, дезинфекцию.