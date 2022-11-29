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Эксперт объяснил смысл ударов по железнодорожным узлам на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
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Удары по железнодорожным узлам в тылу Вооруженных формирований Украины (ВФУ) напрямую влияют на положение дел непосредственно на линии боевого соприкосновения. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментирую информацию о том, что 28 ноября Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по станции Моисеевка в Днепропетровской области.

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«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения. Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Логистика украинских сил и так серьезно затруднена проблемами с электроснабжением железной дороги и использованием боеприпасов советского и натовского стандартов. Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что такие удары серьезно облегчают жизнь нашим войскам на фронте.

В Минобороны РФ 28 ноября сообщили, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по станции Моисеевка в Днепропетровской области. Она находится недалеко от Кривого рога. Высокоточным оружием удалось поразить скопление живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВФУ во время погрузки на железнодорожный транспорт. Было уничтожено восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 украинских военнослужащих.

Местные власти заявили, что движение по железной дороге в Кривом Роге полностью остановлена на длительное время.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ»

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