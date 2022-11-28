Под Калининградом пенсионера приговорили за удержание ребенка и угрозу убийством

Суд приговорил к 1 году и 5 месяцам лишения свободы пенсионера из Черняховска Калининградской области за незаконное лишение свободы шестилетнего мальчика и угрозы ему убийством. Об этом 28 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Вечером 1 июня 2022 года пенсионер, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с применением силы затащил к себе в квартиру 6-летнего мальчика, где избил его, угрожал убийством и удерживал непродолжительное время, после чего отпустил», — говорится в заявлении.

По данным следствия, мотивом преступления стала неприязнь. Мужчина полагал, что ребенок рвал цветы в палисаднике, а также звонил пенсионеру в дверь и после этого убегал.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с мужчины 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в этот же день в Красноярске 14-летний подросток зарезал 44-летнего мужчину. Отмечается, что погибший был неоднократно судим по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, краже и похищении документов.