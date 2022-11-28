В Красноярске восьмиклассник зарезал 44-летнего мужчину

В Красноярске 14-летний подросток зарезал 44-летнего мужчину. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».

По его информации, трагедия произошла на улице Пожарского. В результате ссоры восьмиклассник ударил мужчину ножом в грудь и живот. От полученных травм пострадавший скончался.

Отмечается, что погибший был неоднократно судим по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, краже и похищении документов.

В настоящий момент восьмиклассник задержан. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

10 октября в Костроме одноклассник 12-летней девочки зарезал ее в подъезде дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.