Врач перечислила симптомы множественной миеломы

Боли в костях и переломы костей, повышение уровня кальция в крови и почечная недостаточность могут быть симптомом опухолевого злокачественного заболевания — множественной миеломы. Об этом 28 ноября «Известиям» рассказала врач–терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина.

По данным СМИ, этот недуг мог стать причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«В организме человека существует отдельный вид клеток — В клетки, которые синтезируют иммуноглобулины-антитела. Подвид этих клеток — плазматические клетки и являются субстратом такого опухолевого злокачественного заболевания, как множественная миелома. Эти патологические плазматические клетки синтезируют белок (моноклональный иммуноглобулин), что и определяет симптоматику пациентов (плазматические клетки инфильтрируют, можно сказать заполняют костный мозг)», — пояснила специалист.

По ее словам, симптомы множественной миеломы включают боли в костях и переломы костей, повышение уровня кальция в крови, почечную недостаточность, анемию, геморрагии, повышение свертываемости крови. При этом заболевание может протекать в вялой форме, а от начала болезни до проявления симптомов может пройти несколько лет.

Лечение зависит в том числе от возраста пациента и обычно включает противоопухолевую терапию и аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, добавила Фокина.

О том, что королева Великобритании Елизавета II, вероятно, боролась с множественной миеломой, стало известно 26 ноября. По словам писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета, из-за рака костного мозга королева испытывала проблемы с передвижением, чувствовала усталость и теряла вес. Согласно официальному свидетельству о смерти, опубликованному управлением документов Шотландии, причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

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