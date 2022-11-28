Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Врач перечислила симптомы множественной миеломы

Врач Фокина: боли в костях и переломы костей могут указывать на множественную миелому
0
Фото: Global Look Press/Zoonar.com/Sergiy Artsaba
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боли в костях и переломы костей, повышение уровня кальция в крови и почечная недостаточность могут быть симптомом опухолевого злокачественного заболевания — множественной миеломы. Об этом 28 ноября «Известиям» рассказала врач–терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина.

Игла на опережение: какие обследования помогут предотвратить развитие рака
Врачи призывают к регулярным проверкам даже при отсутствии жалоб

По данным СМИ, этот недуг мог стать причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«В организме человека существует отдельный вид клеток — В клетки, которые синтезируют иммуноглобулины-антитела. Подвид этих клеток — плазматические клетки и являются субстратом такого опухолевого злокачественного заболевания, как множественная миелома. Эти патологические плазматические клетки синтезируют белок (моноклональный иммуноглобулин), что и определяет симптоматику пациентов (плазматические клетки инфильтрируют, можно сказать заполняют костный мозг)», — пояснила специалист.

По ее словам, симптомы множественной миеломы включают боли в костях и переломы костей, повышение уровня кальция в крови, почечную недостаточность, анемию, геморрагии, повышение свертываемости крови. При этом заболевание может протекать в вялой форме, а от начала болезни до проявления симптомов может пройти несколько лет.

Лечение зависит в том числе от возраста пациента и обычно включает противоопухолевую терапию и аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, добавила Фокина.

О том, что королева Великобритании Елизавета II, вероятно, боролась с множественной миеломой, стало известно 26 ноября. По словам писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета, из-за рака костного мозга королева испытывала проблемы с передвижением, чувствовала усталость и теряла вес. Согласно официальному свидетельству о смерти, опубликованному управлением документов Шотландии, причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022