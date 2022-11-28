В посольстве РФ во Франции подтвердили гибель основателя Forex Club в Монако

Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов 28 ноября подтвердил «Известиям» гибель в авиакатастрофе в Монако Вячеслава Тарана — бизнесмена и основателя ГК Forex Club, предоставляющей услуги в сфере интернет-трейдинга.

«Посольству России во Франции известно о гибели гражданина России Вячеслава Тарана в результате падения вертолета, в котором он находился вместе с пилотом в районе города Вильфранш. Как известно, вертолет принадлежал монакской компании Monacair и направлялся в Монако», — сказал Макогонов.

Он добавил, что в настоящее время представители консульства России в Вильфранше находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования всех сопутствующих административных вопросов.

Крушение произошло 25 ноября на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.

Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника». Последние 10 лет жил в Монако, отмечает Monaco Daily News. У него остались жена и трое детей. В материале указано, что Таран пользовался большим уважением «как в Монако, так и везде, где работал».

Личность пилота на сегодняшний день не раскрыта. Между тем, по данным издания, он был опытным специалистом. Возможные причины аварии также пока не раскрываются, по факту трагедии проводится расследование.