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Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе в Монако

Monaco Daily News: основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в произошедшей 25 ноября авиакатастрофе в районе Монако
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Пассажиром вертолета компании Monacair, потерпевшего на прошлой неделе крушение в районе Монако, был бизнесмен и основатель ГК Forex Club, предоставляющей услуги в сфере интернет-трейдинга (известна и как Libertex) Вячеслав Таран. Об этом сообщает издание Monaco Daily News.

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Крушение произошло 25 ноября на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.

Воздушное судно принадлежало компании Monacair. На нем осуществлялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом. По данным газеты Monaco Matin, на борту находились как минимум один пилот и один пассажир, они погибли.

Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «радиоэлектроника». Последние 10 лет жил в Монако, отмечает Monaco Daily News. У него остались жена и трое детей. В материале указано, что Таран пользовался большим уважением «как в Монако, так и везде, где работал».

Личность пилота на сегодняшний день не раскрыта. Между тем, по данным издания, он был опытным специалистом. Возможные причины аварии также пока не раскрываются, по факту трагедии проводится расследование.

27 ноября вертолет потерпел крушение на восточном побережье Южной Кореи. Авария произошла неподалеку от буддийского храма в округе Янъян. Известно о пяти погибших.

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