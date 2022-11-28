В США легкомоторный самолет врезался в опору линий электропередач

В американском штате Мэриленд легкомоторный самолет врезался в опору линий электропередач. На борту было два человека, они не пострадали, передает телеканал «Известия». Однако без света осталось около 85 тыс. жителей Мэриленда. Спасатели пытаются извлечь людей, которые находятся в самолете. Это не просто, так как воздушное судно запуталось в проводах: пилотов и самих спасателей может ударить током.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.