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В Россию привезли Toyota Crown нового поколения

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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На российском рынке в рамках параллельного импорта появилась модель Toyota Crown 12-го поколения, которая была представлена минувшим летом. Об этом 28 ноября сообщила «Российская газета».

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Двенадцатая генерация Toyota Crown была представлена в июле, и это не просто модель, а целое семейство, которое будет продаваться во всем мире.
Первенцем семейства стал седан с высоким клиренсом, который в компании назвали кроссовером. Специалисты напомнили, что переднеприводная машина построена на модульной платформе TNGA. У автомобиля поперечное расположение двигателя. Во всех версиях Crown оснащается гибридной силовой установкой с электромоторами на задней оси. Доступно два варианта мощности — 234 и 349 л.с.

Цены на модель в России варьируются от 3,3 млн до 5 млн рублей, однако понять, от чего зависит прайс на конкретный автомобиль, достаточно сложно, считает издание. Точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора в соответствии с текущим курсом валют. Машину предлагают продавцы на Дальнем Востоке.

24 ноября стало известно, что российские автопродавцы стали принимать заказы на внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения. Цена на новинку варьируется от 8,6 до 10 млн рублей. Продавцы предлагают Sequoia с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max. В ее состав входят турбодвигатель V6 объемом 3,5 л и электромотор, встроенный в десятидиапазонную коробку-«автомат». Комбинированная отдача силовой установки составляет 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Тип привода задний либо полный. Дилеры особо подчеркивают, что на 100 км пробега тяжелая гибридная Sequoia расходует в смешанном цикле всего 10,7 л бензина.

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