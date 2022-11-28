Большой адронный коллайдер остановили из-за экономии энергии

Большой адронный коллайдер досрочно остановили из-за нехватки энергии в Европе. Ускоритель пройдет техническое обслуживание на две недели раньше положенного, передает телеканал «Известия». Такое решение поможет сэкономить электроэнергию. В 2023 году эксплуатация большого адронного коллайдера будет снижена на 20%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.