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Турецкие дальнобойщики едва не замерзли на трассе в Коми

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В Сысольском районе спасены замерзающие на трассе дальнобойщики из Турции. Пять фур остановились у села Визинга. Сигнал о помощи поступил на пульт дежурного в субботу, 26 ноября.

Руководитель сектора ГО районной администрации Дмитрий Киященко рассказал ИА «Комиинформ», что в единую диспетчерскую службу обратились водители, проезжавшие мимо колонны грузовиков.

Когда он прибыл на место, выяснилось, что у одного автомобиля сломался генератор. Его поменяли на новый, но из-за мороза собрать не смогли. На тот момент температура опускалась ниже –20 градусов.

Киященко попросил местного предпринимателя привезти два новых аккумулятора. Пока шел ремонт сломанной фуры, замерзли еще три машины. Представители районной администрации привезли водителям чай. После обеда фуры удалось отогреть и отправить дальше по трассе.

Агентство напоминает, что подобный случай произошел в Коми в середине ноября. Водители, граждане Турции, двое суток простояли у АЗС в районе Тыла-ю, так как грузовик сломался. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали службу спасения.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об усилении морозов на предстоящей неделе в Москве. Температура воздуха будет ниже нормы примерно на четыре градуса.

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