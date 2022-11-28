В Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

В Брюсселе фанаты сборной Марокко начали грабить магазины. Люди врываются в заведения, разбивают витрины. Местная полиция задержала несколько десятков человек, передает телеканал «Известия». Беспорядки начались после поражения Бельгии команде Марокко на чемпионате мира в Катаре. Болельщики зажигали фаеры и бросали в автомобили камни. Фанаты сожгли и повредили несколько машин. Полиция оцепила некоторые центральные районы города. Из-за беспорядков было приостановлено движение трамваев и метро. Для разгона болельщиков полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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