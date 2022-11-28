АвтоВАЗ запланировал начать выпуск пяти моделей Lada в 2023 году

АвтоВАЗ намерен приступить к производству в январе 2023 года пяти моделей двух семейств, которые будут производить в 16 комплектациях и четырех цветах. Об этом 28 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Lada Granta будет представлена на конвейере в январе 2023 года в виде седана, лифтбека и универсала Cross. Первые две модели будут производить в четырех комплектациях, версию Cross — в трех.

Все машины будут иметь 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. Семейство будет окрашиваться в два цвета — белый, «ледниковый» (код 221), и черный, «пантера» (672).

На производство внедорожника Lada Niva в январе 2023 года предусмотрено пять комплектаций: три для версии Travel и две для Legend. Традиционно у них будет один силовой агрегат объемом 1,7 л мощностью 80 л. с. Для этих вездеходов в первом месяце 2023 года будут доступны три цвета: светло-коричневый «брюн тенакуру» (258), темно-зеленый «несси 2» (316) и черный, «пантера» (672).

В первом месяце 2023 года Lada Granta будут выпускать в две восьмичасовые смены, Lada Niva — в одну.

25 ноября компания «Промышленные технологии», которая занимается выпуском фургонов и грузопассажирских версий на базе моделей Lada, представила восьмиместную модель Granta Kub с высокой крышей и тремя рядами сидений. Кузов Lada Granta Kub построен на основе силового металлического каркаса, обшитого цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Высота потолка составляет 1,32 м, а входных дверей — 1,25 м. Задние двери обычные, распашные. Передняя часть машины осталась без изменений. На выбор покупателям компания предложит два бензиновых мотора объемом 1,6 л с отдачей на 90 и 116 л.с., коробка передач только механическая. Восьмиместный вариант появится в феврале 2023 года.