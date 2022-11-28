Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за энергокризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила в понедельник, 28 ноября, работу Большого адронного коллайдера (БАК).

Его работа была приостановлена на две недели раньше первоначально запланированного срока, чтобы сэкономить энергию на фоне кризиса в Европе. Это техническая остановка. В следующем же году эксплуатацию БАК сократят на 20%.

Также с целью экономии энергии на территории CERN будут отключать на ночь уличное освещение.

Еще 4 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что работу БАК могут приостановить из-за энергетического кризиса в Европе. Как отмечал глава комиссии организации по управлению энергией CERN Серж Клоде, организация рассматривает планы по отключению ряда своих ускорителей частиц на период пикового спроса и возможность остановки самого коллайдера в случае, если это будет необходимо.

CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. БАК был создан в организации при участии физиков из разных стран, в том числе из РФ. Он используется для изучения протонов и других элементарных частиц. Расположен на границе Франции и Швейцарии.