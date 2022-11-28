Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому актеру

Испанский актер и певец Антонио Бандерас заявил о готовности передать роль народного мстителя Зорро в случае перезапуска картины молодому актеру. Об этом актер рассказал в интервью интернет-журналу Deadline 26 ноября.

По словам 62-летнего Бандераса, идеальным кандидатом на эту роль станет энергичный и веселый Том Холланд, поскольку у него есть необходимая для этой роли и образа «искра», пишет сайт aif.ru.

«Если бы они позвали меня сделать Зорро, я бы сделал то, что Энтони Хопкинс сделал для меня, то есть передал факел», — цитирует Бандераса телеканал «360».

Режиссер Хонас Куарон в 2016 году объявил о перезапуске франшизы. Однако с тех пор никаких подвижек не наблюдалось, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Том Холланд — британский актер, заработавший известность благодаря исполнению роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Он также успел поработать с Бандерасом на съемках фильма «Анчартед: На картах не значится».