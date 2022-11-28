В сфере МСП больше всего мобилизовали работников среднего бизнеса
В МСП частичная мобилизация в большей мере коснулась сотрудников среднего бизнеса. О том, что их работники получили повестки из военкомата, сообщила половина представителей среднего предпринимательства, показало исследование ПСБ, есть в распоряжении «Известий».
При этом среди представителей микробизнеса 11% сообщили о мобилизации сотрудников, в малом предпринимательстве — 29%, а в среднем — 50%.
В среднем бизнесе половина опрошенных сохраняет места мобилизованных, 31% ищет временную замену и только 7% рассматривают новых постоянных кандидатов. В малом бизнесе ситуация схожая: 51% сохраняет, 34% ищут временных и 8% нанимают кандидатов. В микробизнесе 15% опрошенных ищет на место мобилизованных постоянных работников, что выше, чем 9% в целом по МСП. Это вызвано невысокой численностью сотрудников в микробизнесе и, как следствие, ограниченными возможностями для удержания рабочих мест за мобилизованными.
«Малый бизнес лучше и оперативнее, чем более крупные предприятия, адаптируется к изменяющимся условиям. Он гораздо более гибок и мобилен. Часто организация деятельности малых предприятий дает возможность корректировать работу таким образом, чтобы минимизировать финансовые и иные издержки», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Военкоматам и смежным структурам легче было обеспечить план по мобилизации за счет средних предприятий, они виднее, чем малый бизнес, который зачастую фактически размещается вовсе не по адресу регистрации и чаще применяет всевозможные формы «летучего» найма, добавил профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Такая доля: в сфере МСП больше всего мобилизованных в среднем бизнесе