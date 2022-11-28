Минстрой вернется к вопросу «обеления» рынка арендного жилья

Минстрой планирует вернуться в 2023 году к вопросу создания государственной информационной системы (ГИС), в которой будут регистрировать договоры аренды — чтобы вывести рынок из тени. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«Законопроект, который бы обелял рынок аренды, действительно был в этом году не в приоритете. Но мы его не оставляем — вернемся к нему в 2023 году, продолжим обсуждать его внутри правительства и с экспертами», — сообщил он.

Также замминистра рассказал, что планируется нарастить строительство арендных домов.

«Нужно создать такой фонд — коммерческого и некоммерческого использования. Нужно, чтобы аренда по-настоящему стала инструментом улучшения жилищных условий для наших граждан», — сказал Стасишин.

На вопрос же об обелении рынка риелторов, он отметил, что это то немногое в недвижимости, за что не отвечает Минстрой.

«Я думаю, что, с учетом развития цифровых платформ, на которых легко оформить продажи и покупки, риелторы сами будут стремиться выполнять свою работу максимально качественно. Иначе им не выдержать конкуренцию», — сказал Стасишин.

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