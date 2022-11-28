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В Минстрое РФ рассказали о рекордном объеме нового жилья в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За январь-октябрь в России ввели в строй рекордный объем нового жилья, и сейчас на рынке установился баланс спроса и предложения, об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

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«На 1 ноября, по данным Росстата, с начала года в России введено в строй уже 87,8 млн кв. метров жилья. Раньше такого объема жилищного строительства за десять месяцев в стране никогда не было», — сказал он.

Минстрой рассчитывает выполнить показатели прошлого года, когда было введено 92,6 млн «квадратов», добавил замминистра.

«Несмотря ни на пандемию, ни на сложности, возникшие в начале этого года из-за повышения ключевой ставки до 20%, динамика стройки сегодня действительно хорошая. Этого удалось достичь в том числе благодаря всем мерам поддержки, которые системно оказывались последние три года», — отметил Стасишин.

Более того, за прошедшие десять месяцев этого года в стране произошел прирост выдачи новых разрешений на строительство на 26% (разрешения на стройку 40 млн кв. метров), рассказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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