Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку на поле. Команды провели в Петербурге матч группового этапа Кубка России, сообщает телеканал «Известия». Массовая драка началась сразу после финального свистка. Изначально стычка произошла между нападающим «Спартака» Николсоном и полузащитником «Зенита» Барриосом. В результате главный арбитр встречи показал шесть красных карточек. Основное время встречи закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. Несмотря на это, «Спартак» занял первое место в группе и выступит в верхней сетке плей-офф Кубка России.

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