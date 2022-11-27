Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Происшествия
Пострадавший при наезде авто в Москве ребенок умер
Мир
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Сабиров задержан в Дубае
Мир
Лукашенко обвинил США в препятствовании переговорам Украины с РФ
Происшествия
Автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми в Москве
Происшествия
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Происшествия
В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту
Мир
Токаев прибыл с визитом в Москву для переговоров с Путиным
Спорт
РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме
Общество
Помощник Жукова не подтвердила информацию о переходе вице-спикера в Счетную палату
Спорт
Хорваты разгромили канадцев на ЧМ в Катаре
Мир
Жители Вены вышли на марш против антироссийских санкций

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в матче Кубка России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку на поле. Команды провели в Петербурге матч группового этапа Кубка России, сообщает телеканал «Известия». Массовая драка началась сразу после финального свистка. Изначально стычка произошла между нападающим «Спартака» Николсоном и полузащитником «Зенита» Барриосом. В результате главный арбитр встречи показал шесть красных карточек. Основное время встречи закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. Несмотря на это, «Спартак» занял первое место в группе и выступит в верхней сетке плей-офф Кубка России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022