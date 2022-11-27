Как бойцы из «Эспаньолы» заступают на позиции батальона «Восток» в ДНР

Как бойцы из «Эспаньолы» заступают на позиции батальона «Восток» в ДНР

2022-11-27 20:23:48

2022-11-27 20:23:48

2022-11-27 20:23:48

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