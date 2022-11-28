Названы города с самыми дешевыми новостройками

Разница между самой низкой и самой высокой средней стоимостью квадратного метра в новостройках городов-миллионников России почти четырехкратная. Эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи» составили рейтинг городов, где в России строят самое доступное жилье, с которым ознакомились «Известия».

В тройку лидеров вошли Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках на уровне от 65 до 77 тыс. рублей, что в 3–4 раза ниже, чем в московских новостройках, сообщил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Четвертое место заняла Самара со средней ценой квадратного метра в новостройках 78,3 тыс. рублей. Пятое — Пермь (84,09 тыс. рублей) .

Также в десятку городов-миллионников с самой доступной средней ценой квадратного метра в новостройках вошли: Красноярск (85,05 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (86 тыс. рублей), Краснодар (89,5 тыс. рублей), Нижний Новгород (97,14 тыс. рублей) и Новосибирск (99,05 тыс. рублей). Санкт-Петербург и Москва заняли последние строчки рейтинга со средней ценой квадратного метра в новостройках: 165,93 тыс. и 245,07 тыс. рублей соответственно.

«Очень много факторов, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра в каждом регионе, в некоторых случаях причина в уровне покупательской способности, в других — в традиционно сложившейся цене недвижимости, в-третьих — в стоимости земельных участков и ценах на строительные материалы. Тем не менее строительная отрасль всё больше идет к тому, чтобы снижать себестоимость строительства с целью удержания роста конечной цены квартиры на уровне, отвечающей покупательской способности россиян, поэтому всё более актуальным становится изучение опыта различных городов по сдерживанию цены недвижимости», — сказал Зайцев.