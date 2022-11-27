В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту

В Охотском море загорелся морозильный траулер (БМРТ) Sunfish с сотней людей на борту. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Сообщение о пожаре на судне поступило около 8:00 мск. На борту находятся 104 человека, они задействованы в ликвидации пожара», — сказал он «Интерфаксу».

Предварительно, возгорание началось в одной из кают, также горел камбуз.

На помощь первым прибыло судно «Бутовск», находящееся в данном районе. Открытое возгорание ликвидировано, тушение пожара продолжается.

7 ноября в Ленинском районе Астраханской области произошел пожар на судне. По данным «Известий», причиной возгорания стали сварочные работы. По указанному адресу, согласно открытым источникам, расположен Астраханский судоремонтный завод. Позже горение удалось ликвидировать.