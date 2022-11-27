ФИФА не станет наказывать камерунского футболиста за бутсы с флагом России

Международная федерация футбола не будет наказывать камерунца Ондуа за то, что он надел бутсы с флагом России на матч в рамках чемпионата мира в Катаре. Норвегия требовала от ФИФА принять меры против футболиста за этот поступок, усмотрев в нем политический контекст, передает телеканал «Известия». Гаэлю Ондуа 27 лет, он родился в Камеруне, но с детства жил в России и имеет российское гражданство. В ответ на выпады камерунец ответил, что триколор на его бутсах — это знак уважения к стране, в которой он вырос. Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую футбольную сборную от участия в международных соревнованиях.

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