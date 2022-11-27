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Тайвань зафиксировал приближение к острову самолетов и кораблей КНР

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Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля НОАК и восемь самолетов КНР. В ходе маневров самолеты КНР совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня, передает телеканал «Известия». В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждение и развернули ЗРК. Народно-освободительная армия Китая в последние месяцы проводит такие маневры регулярно. Стоит отметить, что напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают частью КНР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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