Тайвань зафиксировал приближение к острову самолетов и кораблей КНР

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля НОАК и восемь самолетов КНР. В ходе маневров самолеты КНР совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня, передает телеканал «Известия». В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждение и развернули ЗРК. Народно-освободительная армия Китая в последние месяцы проводит такие маневры регулярно. Стоит отметить, что напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают частью КНР.

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