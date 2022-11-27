Россиянам рассказали о правилах управления автомобилем при заносе

В холодное время года возрастает риск заноса автомобиля. О том, какие действия надо предпринять в случае потери управления, в воскресенье, 27 ноября, рассказали эксперты НТИ «Автонет» Денис Пилипишин и Анатолий Фиронов.

В беседе с RT они уточнили, что, если у автомобиля задний привод, нужно немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса, то есть в ту сторону, куда движется задняя часть машины. При заносе на переднем приводе, наоборот, помогает добавление газа, которое выравнивает автомобиль, вытягивая его вперед.

«Главное не путать занос со сносом передней оси в повороте, тогда, наоборот, добавление газа может навредить», — уточнил главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин.

По словам эксперта, с полным приводом сложнее за счет того, что автомобиль уверенно разгоняется по снегу и даже по льду, что создает иллюзию безопасности.

Как отметил Пилипишин, электронные системы в таких ситуациях могут сделать только хуже. Это связано с тем, что они рассчитаны на средние условия эксплуатации, а в критический момент способны блокировать возможность управления машиной. Поэтому эксперт призвал не слишком на них надеяться.

Эксперт считает, что самое главное — это умение, навык, когда в случае заноса вы реагируете автоматически, предотвращая его в самом начале быстрым и точным движением.

«Если опыта немного, обязательно нужно потренироваться где-нибудь на закрытых площадках, может, даже с инструктором — намеренно вызывать занос и пробовать выходить из него», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха, кандидат технических наук Анатолий Фиронов указал на важность адаптивного и упреждающего стиля вождени. По его словам, именно за счет наблюдательности можно заранее распознать любые маневры и избежать резкого торможения. Также он напомнил о важности соблюдения скоростного режима и безопасного расстояния между машинами в соответствии с дорожными условиями.

«На скользкой дороге нельзя делать резких движений рулем, нужно плавно управлять педалью газа», — отметил Фиронов.

Он уточнил, что при оптимальных дорожных условиях на скорости 50 км/ч тормозной путь обычно составляет около 15 м. В свою очередь на обледенелой дороге эта цифра увеличивается в четыре раза, подчеркнул Фиронов.

При этом надо учитывать и длину остановочного пути, который состоит из тормозного пути и пути реакции. Фиронов рассказал, что при скорости 50 км/ч остановочный путь составляет около 30 м.

«Из них 15 м — тормозной путь и 15 м — дистанция реакции. Это удваивается во влажных условиях и до четырех раз — в зимних условиях вождения», — предупредил эксперт.

Таким образом, на заснеженной дороге при скорости 50 км/ч тормозной путь составляет около 65 м. В качестве рекомендации эксперт посоветовал автомобилистам на заснеженных дорогах снизить скорость вдвое и увеличить безопасное расстояние.

Фиронов уточнил, что даже в случае, если столкновения не удается избежать, определяющим фактором последствий ДТП будет остаточная скорость автомобиля в момент столкновения. Соответственно, необходимо снизить скорость до минимально возможной.

Ранее, 1 ноября, руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины. В частности, он посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Как предостерег специалист, это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП.