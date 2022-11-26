Глава войск РХБЗ Кириллов заявил о создании в США варианта коронавируса с 80% смертностью

В США искусственным путем создали смертельный вариант коронавируса, который привел к летальному исходу 80% испытуемых лабораторных животных. Об этом 26 ноября сообщил в ходе брифинга глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российского Минобороны Игорь Кириллов.

Установлено, что вирус был разработан в Бостонском университете в октябре 2022 года, а для его создания использовались штаммы изначально спровоцировавшего пандемию «уханьского» варианта и штамма омикрон.

Кириллов также отметил, что при взаимодействии с новым патогеном защитные свойства антител снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — добавил представитель Минобороны.

При этом в РХБЗ пришли к выводу, что сам факт проведения подобного эксперимента указывает на то, что в США отсутствует система госнадзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

Накануне сенат США опубликовал отчет о том, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента во время исследований. В то же время эксперты отмечают, что эта позиция может измениться в будущем. Комитет также обратил внимание на то, что версия природного возникновения вируса больше не заслуживает кредита доверия.

В этот же день доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями» предположил, что заявление комитета сената США является скорее политическим.