В офисе президента Украины сообщили о восстановлении электроснабжения в Херсоне
Электроснабжение Херсона восстановлено. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Подали электричество в Херсон. Первоочередно — подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям», — написал он в своем Telegram-канале.
11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Уточнялось, что на левый берег выведены свыше 30 тыс. российских военнослужащих, также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.
Об отключении света во всех районах Херсона сообщили в компании «Херсоноблэнерго» еще 6 ноября. Тогда в экстренных службах заявили, что из-за магистральная линия электропередачи повреждена из-за «действий украинских диверсионно-разведывательных групп».
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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