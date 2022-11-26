Появились кадры с места убийства трех человек в подмосковных Луховицах
«Известия» публикуют кадры с места убийства в подмосковных Луховицах, где 25 ноября мужчина зарезал трех человек.
В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Накануне Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области сообщило, что в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошло тройное убийство. Подозреваемый уже задержан.
По информации «Известий», убийство произошло в результате ссоры на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Предположительно, компания мужчин распивала спиртные напитки, когда один из них схватил нож и напал на знакомых.