МГУ стал самым влиятельным вузом России

МГУ назван самым влиятельным вузом России. Рейтинг университетов опубликовало агентство RAEX. Вторую строчку списка заняла РАНХиГС. Тройку лидеров среди влиятельных вузов замкнул СПбГУ. Всего в рейтинге представлено 75 высших учебных заведений. В агентстве отметили, что учитывался фактор популярности среди молодежи. Вошедшие в топ-75 университеты влияют на научное сообщество

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