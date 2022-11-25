Эксперт объяснил риски проведения трансграничных платежей в даркнете

Услуги по проведению трансграничных платежей в даркнете имеют некоторые риски, рассказал «Известиям» 25 ноября главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

«Административные нерыночные запреты и ограничения на внешнеторговые операции порождают стремление обойти их, если в сделке заинтересованы обе стороны. Предлагаемые посредниками схемы через даркнет помогают преодолеть ограничения по платежам со стороны банка продавца или покупателя», — объяснил он, уточнив, что это касается, как правило, небольших сделок малого и среднего бизнеса, частных лиц и не может служить средством преодоления санкций на масштабные операции.

В пример он привел покупки у российских продавцов образовательных услуг, контента, потребительских товаров.

Как отметил эксперт, при использовании механизма на карту международных систем в иностранном банке, которую имеет посредник, зарубежный покупатель товара РФ или услуги переводит средства, которые нельзя выплатить напрямую продавцу из-за санкций. При этом в назначении платежа не отражается реальный смысл операции. Получивший деньги посредник отправляет их продавцу. В основном для этого используются криптовалюты, добавил Гойхман. По словам аналитика, посредник оставляет себе часть суммы в качестве комиссионных за услугу перевода платежей.

«В таких операциях есть немалые риски для обеих сторон. Ненадежность посредника и опасность потери денег, сложности с гарантиями по качеству товаров и услуг, с возвратом средств за нарушение сроков или комплектности доставки, с иными претензиями правового характера», — рассказал Гойхман.

Эксперт подчеркнул, что такие механизмы, хорошо отработанные в сфере «белых» торгово-финансовых отношений, теряют свою надежность при переходе в «серую» зону. Здесь во многом отношения строятся «на доверии», репутации, сложившейся практике, рассказал он.

«За нарушение санкций могут быть предусмотрены свои санкции в зависимости от конкретных обстоятельств. Это, в частности, штрафы, лишение лицензий, запрет деятельности, блокировка счетов и прочее», — заключил Гойхман.

25 ноября издание «Коммерсант» написало, что в даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что в даркнете и Telegram-каналах сформировался черный рынок услуг для желающих срочно покинуть Россию. Как рассказал «Известиям» источник в одной из компаний по информационной безопасности, авторы объявлений предлагают помощь в оформлении фальшивых виз, паспортов зарубежных стран и нелегальном переходе границы.