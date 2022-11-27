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Названы самые популярные среди россиян подарки на День матери

«Яндекс Маркет»: самым популярным подарком по случаю Дня матери оказались цветы
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Самым популярным подарком по случаю Дня матери, который в этом году отмечается 27 ноября, традиционно оказались цветы — этот вариант выбрал каждый третий опрошенный (32%). Об этом свидетельствует опрос, который провел среди покупателей «Яндекс Маркет». Результаты поступили в редакцию «Известий».

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На втором и третьем местах — сладкие угощения и парфюмерия, которые планируют подарить соответственно каждый пятый (19%) и каждый десятый (10%) опрошенный.

При этом самыми популярными цветами ко Дню матери оказались кустовые и пионовидные розы, ирисы и орхидеи. Среди угощений в топе подарков — букеты из шоколада и букеты из фруктов, а среди косметики — кремы и сыворотки для ухода за лицом, парфюмерия и средства для макияжа.

Больше половины опрошенных (64%) заявили о намерении обязательно сделать своим мамам подарок на День матери. Почти все из них (92%) хотят вручить его лично. Каждый третий респондент (35%) выбирает подарок за несколько дней до праздника, каждый четвертый (27%) — за неделю, каждый десятый (9%) — за месяц.

20 ноября сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщил, что россияне больше любят дарить подарки, чем получать их. Как показал опрос, большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52%). Однако среди оставшихся лидируют дарители: 28% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% больше нравится принимать презенты. Еще 9% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

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