Пункты обогрева появились на федеральной трассе в Красноярском крае

Пункты обогрева открылись на трассе Р-257 «Енисей» на территории Красноярского края. Водителей просят соблюдать осторожность в условиях непогоды.

Всего для автомобилистов подготовили 13 пунктов обогрева. Они расположены в кафе, магазинах, павильонах и ресторанах вдоль трассы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Водителям напоминают, что в условиях заморозков следует проверять техническое состояние автомобиля перед поездками, а также следить за уровнем топлива. При ДТП или неисправности, препятствующей движению, следует обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели режим ЧС после ледяного дождя. В зону действия режима вошли 14 территорий. Из-за непогоды произошло отключение электричества в 345 населенных пунктах.