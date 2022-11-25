В Нижегородской области ввели режим ЧС после ледяного дождя

Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области после ледяного дождя. Об этом сообщили в пятницу, 25 ноября, в пресс-службе регионального правительства.

В зону его действия входят 14 конкретных территорий: Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.

«Режим позволит максимально оперативно реагировать на ситуацию, незамедлительно выделять силы и средства на решение вопросов», — говорится в сообщении на сайте правительства области.

Отмечается, что на остальной территории региона действует режим повышенной готовности. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

22 ноября сообщалось, что в нескольких районах региона после прошедшего ледяного дождя ввели режим повышенной готовности. Отключение электричества произошло в 345 населенных пунктах региона.

Кроме того, в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя была приостановлена работа канатной дороги до Бора. В городе упали свыше 70 деревьев. Наблюдались временные перебои в работе электротранспорта и задержка электричек.

Утром 23 ноября в Минэнерго России сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Нижегородской области, отключенных из-за непогоды. Работы по подключению электричества для 37 тыс. человек продолжились.

24 ноября стало энергоснабжение после непогоды было восстановлено у 90% потребителей региона. Сообщалось, что восстановительные работы продолжаются.