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Эксперт оценил вариант замены евробондов на российские облигации

Эксперт Островский: вариант замены евробондов на облигации РФ — идея вполне естественная и уже работает с корпоративными еврооблигациями
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Минфин РФ продолжает разрабатывать варианты по обходу санкций, которые заблокировали возможность торговать и получать купонный доход по еврооблигациям. Вариант замены евробондов на российские облигации — идея вполне естественная и уже работает с корпоративными еврооблигациями, рассказал «Известиям» 25 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги, но окончательного решения нет.

«Суть ситуации в том, что платежи российским инвесторам проводятся через НРД (Национальный расчетный депозитарий. — Ред.), который с начала июня находится под санкциями Евросоюза, поэтому ни получить выплату, ни продать бумаги наши инвесторы не могут. При этом эмитенты долговых бумаг имеют средства и продолжают выплачивать купоны, которые оседают на счетах зарубежных депозитариев», — уточнил он.

Как рассказал эксперт, еврооблигация — это, по сути, обычная облигация, но выпущенная в иностранной валюте, как правило, в долларах, евро или фунтах. Купоны выплачиваются в валюте еврооблигации, добавил он.

Как напомнил Островский, в начале июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет проводить платежи по евробондам в рублях. После глава государства подписал закон, который позволяет российским компаниям до конца 2022 года выпускать замещающие облигации в упрощенном порядке.

«Сейчас рассматривается продление этого срока до конца 2023 года. Замещающие облигации — это облигации, выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры, их инвестор может получить взамен заблокированного евробонда», — сказал он.

Параметры замещающей облигации должны быть схожи с параметрами заменяемого евробонда по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости, добавил эксперт. Расчеты по таким облигациям проходят через российские платежные системы, то есть в рублях по курсу Центробанка на дату выплаты, объяснил Островский.

При этом эксперт отметил, что пока только пять компаний заменили часть евробондов.

«Теперь к корпорациям, видимо, готов присоединиться и Минфин, заменив суверенные евробонды на замещающие облигации внутри страны. Эта процедура — достойный ответ на санкции и позволяет разморозить активы, чтобы вновь получать выплаты или продать бумаги. И это главный плюс для инвесторов», — сказал Островский, уточнив, что для самих эмитентов это возможность продолжать выполнять обязательства перед инвесторами и сохранить свою репутацию надежного заемщика.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 25 ноября заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ведомство рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги. Кроме того, он сообщил, что министерство прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.

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