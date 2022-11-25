Два человека погибли и два пострадали в ДТП под Мурманском
В Кольском районе Мурманской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла днем 25 ноября на 1343-м км автодороги Р-21 «Кола». В районе поселка Пушной столкнулись Volkswagen и Hyundai, после чего обе машины загорелись.
В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести, пишет ИА «Би-порт».
Обстоятельства случившегося устанавливаются, организована проверка.
В ночь на 24 ноября в Липецкой области легковой автомобиль Skoda наехал на световую опору. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще один пострадал.