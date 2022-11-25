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Один человек погиб при пожаре в Крыму

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Один человек погиб в результате пожара в хозяйственной постройке в Щелкино (Республика Крым). Причины возгорания устанавливаются.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Огонь охватил хозяйственную постройку на территории дачного участка. Пожарные обнаружили на месте горения газовый баллон, его вынесли во избежание возгорания. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Площадь горения составила 24 кв. м. Постройка полностью уничтожена огнем. При тушении обнаружено тело погибшего.

В Омской области 18 ноября при пожаре на территории фермы погибли двое мужчин. Они работали сторожами. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником открытого огня.

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