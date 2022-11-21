Два сторожа погибли при пожаре на ферме в Омской области

В Муромцевском районе Омской области в результате пожара на животноводческой ферме погибли два сторожа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел поздно вечером 18 ноября в помещении на территории фермы в селе Артын. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двоих мужчин 43 и 29 лет, которые работали на ферме сторожами, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Причиной смерти обоих мужчин стало острое отравление продуктами горения.

«Накануне мужчины употребляли спиртное. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с источником открытого огня — непотушенным окурком», — говорится в сообщении СК.

По факту гибели людей ведомство организовало проверку, информирует ИА «Город55». По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и точную причину произошедшего.

В ночь на 21 ноября пожар произошел в частном жилом доме в Рязанской области. Мужчина 1946 года рождения, который находился в здании, погиб.