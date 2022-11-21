Один человек погиб при пожаре в Рязанской области
Мужчина погиб в результате возгорания в частном жилом доме в Рязанской области. Причины возгорания устанавливают эксперты.
Сообщение о пожаре поступило в ночь на 21 ноября из села Октябрьского в Пронском районе. Огонь охватил деревянный дом с печным отоплением. В ликвидации горения участвовали четыре человека и одна единица техники, пишет РИА «7 новостей».
Дом полностью уничтожен в результате пожара, площадь горения составила 35 кв. м. Мужчина 1946 года рождения, который находился в здании, погиб.
В Бурятии четыре человека пострадали при пожаре, который спровоцировали дети. Малыши подожгли вещи, когда взрослые заснули в состоянии алкогольного опьянения.