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Более половины опрошенных россиян совершили финансовые ошибки в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Три четверти (74,4%) опрошенных россиян хотя бы раз в течение последнего года совершили финансовые ошибки, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов РФ. Об этом сообщила «Известиям» финансовая онлайн-платформа Webbankir.

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Отмечается, что чаще всего респонденты связывали просчеты с общей экономической ситуацией в стране (40,8%).

«Среди собственных просчетов лидирует неразумное использование кредитов (31,1%), ошибки, вызванные действиями мошенников (13,8%), неразумные покупки (13,1%) и неудачные инвестиции (11,4%). Отвечая на вопрос, респонденты могли выбрать несколько предложенных вариантов», — рассказали эксперты.

При этом 4,8% респондентов назвали свой уровень финансовой грамотности очень высоким, 12% — скорее высоким, 53,6% — средним, 25,6% — скорее низким, 4% — очень низким.

В то же время 88% участвовавших в опросе россиян считают, что финансовая грамотность — умение планировать бюджет. Также среди популярных ответов: умение разбираться в продуктах банков и микрофинансовых организациях (35,7%), в экономике (34,9%), в мерах господдержки (29,5%), в фондовом рынке (19,5%), обладание знанием об уловках мошенников (16,9%).

Кроме того, больше половины (55,9%) считают, что уровень финансовой грамотности в РФ за последний год вырос. Однако 30,4% опрошенных считают, что этот показатель не изменился, для 10,1% он «скорее снизился». И только 3,6% респондентов выразили мнение, что финансовая грамотность в стране однозначно снизилась.

28 октября сообщалось, что в России планируется запустить курс финансовой грамотности, который разработан с помощью психологов. Его особенность заключается в том, чтобы искоренить вредные установки по отношению к денежным средствам: например, привычку тратить больше, чем зарабатываешь. Программу разработал «Тинькофф», рассказали «Известиям» в банке. В других финансовых организациях сообщили, что также ведут просветительскую работу.

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