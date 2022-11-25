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Опубликовано фото флагманского внедорожника Chery Tiggo 9

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Фото: Соцсети
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Модель кроссовера Tiggo 9 в Китае впервые засняли без камуфляжа. Специалисты пришли к выводу, что машина внешне стала очень похожа на Range Rover Velar, сообщило 25 ноября издание «Китайские автомобили».

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Премьера Chery Tiggo 9 была запланирована на автосалоне в Гуанчжоу, который должен был пройти 18 ноября, но автовыставку перенесли. Если интерьер новинки был изучен довольно подробно, то по внешнему виду оставалось много вопросов — кузов Tiggo 9 всегда был плотно оклеен камуфляжной пленкой.

По мнению издания, передняя часть машины сделана в стилистике нового Chery Tiggo 7 Plus. Автомобиль получил достаточно агрессивный бампер и «фамильную» радиаторную решетку с вертикальными ламелями, а вот сам кузов нового автомобиля стал похож на Range Rover Velar.

Специалисты считают, что в Chery решили взять на вооружение подход компании Geely, которая использует в своих новых моделях разработки партнера по команде, Volvo. В случае с Chery эту роль выполнил Land Rover, так как китайская компания владеет 50% акций в совместном предприятии Jaguar Land Rover в Китае. И даже модульная архитектура, на которой базируется весь актуальный модельный ряд Tiggo, разработана в сотрудничестве с британским производителем. На данный момент известно, что Tiggo 9 получит салон на пять или семь посадочных мест. Вариант с двумя рядами сидений получит только передний привод и будет оснащен двухлитровым мотором на 254 л.с. и семиступенчатым «роботом». Более вместительная версия получит тот же двигатель и полноприводную трансмиссию.

21 ноября стало известно, что Chery готова поставлять на экспорт машины компании ZX Auto под своим брендом, так как пока не производит коммерческие пикапы. В сентябре текущего года марка присмотрелась к производителю техники ZX Auto, который производит рамный полноприводный пикап Weishi 1986. Фотошпионы засняли на территории завода ZX Auto в городе Жичжао несколько легких грузовиков, на которых хорошо виден логотип Chery на заднем борту автомобиля. Chery, пользуясь своей налаженной логистикой и авторитетом марки за рубежом, хочет побыстрее представить на мировом рынке относительно доступные пикапы. Возможно, что такая машина может появиться и для экспорта в Россию.

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