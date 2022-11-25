Актера из «Игры в кальмара» обвинили в домогательствах

Актеру О Ён Су предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. Об этом 25 ноября сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» (Yonhap News Agency).

Обвинение без задержания предъявлено Соннамским отделением прокуратуры Сувона. О Ён Су подозревается в том, что в 2017 году он «ненадлежащим образом прикасался к женщине».

Жалоба на 78-летнего актера была подана в декабре 2021 года. В апреле дело было закрыто без предъявления обвинений, но позже потерпевшая добилась возобновления рассмотрения. Сам О Ён Су предъявленные обвинения отрицает.

О Ён Су известен по роли О Иль Нама в сериале «Игра в кальмара». В 2022 году он был удостоен за нее награды «Золотой глобус». Также актер играл в фильме «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» 2003 года.

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года. Сериал вошел в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября 2021 года зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов. Съемки второго сезона «Игры в кальмара» запланированы на 2023 год. Ожидается, что продолжение выйдет в 2024 году.