В Японии обвинили астронавта в подделке данных научного эксперимента

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) уличило астронавта Сатоси Фурукаву в подделке данных о научном эксперименте. Об этом 25 ноября на пресс-конференции в Токио заявил исполнительный директор JAXA Хироси Сасаки.

По его словам, надежность полученных данных подорвало невнимательное руководство исследованием и небрежное управление данными.

«Мы приносим глубокие извинения всем, кого это касается. У нас было слабое понимание медицинских исследований и недостаток опыта. Мы потеряли возможность самостоятельно внести изменения», — цитирует его телеканал NHK.

В чем конкретно были подделаны данные, Сасаки не уточнил.

В ходе эксперимента, о котором идет речь, восемь человек в течение двух недель находились в закрытом помещении, напоминающем космическую станцию. Специалисты вели оценку психического состояния участников и уровень испытываемого ими стресса. Руководителем выступал Фурукава.

Результаты эксперимента не были опубликованы в виде научной статьи, в JAXA решили, что это не стало конкретным нарушением, которое можно приравнять к подделке или фальсификации данных с точки зрения японского законодательства. Однако ответственных привлекут к ответственности.

Фурукава стал астронавтом JAXA в 1999 году. В 2011 году он находился на Международной космической станции (МКС) в течение 167 суток.

17 ноября JAXA сообщило, что в работе систем связи с космическим аппаратом Omotenashi наблюдаются сбои. Специалисты продолжили операции по стабилизации позиции спутника, обеспечению энергоснабжения и установлению в ним связи.