В правительство РФ внесен проект стратегии автопрома до 2035 года

Минпромторг РФ внес на рассмотрение в правительство РФ проект стратегии автопрома до 2035 года, сообщил 24 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Проект стратегии был опубликован в августе текущего года. Документ сейчас финализируется на площадке правительства, отметили в пресс-службе министерства.

Реализация стратегии поможет обеспечить конкурентоспособность российского автопрома и возможность экспорта технологий на глобальном уровне за счет создания производств инновационного транспорта — электрических и гибридных автомобилей, включая машины на водородных топливных элементах.

Одной из основных целей развития автопрома в России до 2035 года станет обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке, на эти цели потребуется 0,5-0,6 трлн рублей в 2023-2035 годах. При этом в документе отмечено, что до 2035 года одним из приоритетных направлений станет разработка собственного двигателя внутреннего сгорания, автоматической коробки передач, отечественных систем ABS и ESP (система стабилизации для предотвращения заноса автомобиля), подушек и ремней безопасности. Также планируется провести работы по локализации производства топливной аппаратуры, электродвигателей и автоэлектроники.

23 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что проблема нехватки электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет. По словам Чемезова, сегодня все отечественные автопроизводители перестраиваются на сотрудничество с российскими поставщиками электроники. Проблема нехватки электроники встала перед отечественным автопромом весной текущего года, после того как ужесточились западные санкции по отношению к российским компаниям. В результате был потерян доступ к электронным комплектующим европейских, корейских и японских брендов. Так, с АвтоВАЗом, УАЗом и ГАЗом прекратил сотрудничать немецкий Bosch, который поставлял на отечественные автозаводы большое количество электронных автокомпонентов.