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АвтоВАЗ направит партию Lada Largus корпоративным клиентам

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Ограниченную партию Lada Largus, которая будет изготовлена в декабре 2022 года, будет направлена на исполнение контрактов с корпоративными клиентами. Об этом 25 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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Предприятие запланировало выпустить 500 пассажирских универсалов в период с 12 по 16 декабря текущего года.

Эта партия станет второй по выпуску Lada Largus в 2022 году. Первую партию АвтоВАЗ выпустил в период с 21 июля по 4 августа 2022 года. Она включала в себя 1800 универсалов и фургонов.

После окончания сборки модели Largus конвейер перенастроят на сборку Lada Vesta NG.

21 ноября стало известно, что завод «Балаковорезинотехника» стал одним из главных поставщиков АвтоВАЗа. В общей сложности предприятие производит более 3,5 тыс. изделий, среди которых сальники, патрубки, уплотнители, тормозные шланги и многое другое. По оценке «Балаковорезинотехники», сейчас производство поставляет АвтоВАЗу 100% ремней газораспределительного механизма (ГРМ). В настоящее время главная проблема предприятия-смежника заключается в нехватке кадров. Завод нуждается примерно в 200 рабочих, которых готов принять в любое время.

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