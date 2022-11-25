Росавиация продлила до 3 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и центральной части России продлен до 3 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов продлен до 3 декабря 3:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в пресс-службе.
Авиакомпаниям страны рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по другим маршрутам. В частности, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
До этого режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов был продлен до 21 ноября.
Ранее, 17 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, эта мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.