Хороводы у проруби устроили в Нефтеюганске в День моржа

В Нефтеюганске в ХМАО местные жители организовали купание в проруби, а затем водили вокруг нее хороводы. Так любители закаливания и зимнего плавания отметили День моржа.

ИА «Ура.ру» отмечает, что этот праздник отмечается 24 ноября по всем миру. Он объединяет не только любителей плавания в ледяной воде, но и зоозащитников.

Днем в Нефтеюганске температура опускалась до –18 градусов. В ночные часы столбики термометров в некоторых районах покажут –29 градусов.

Год назад в этот день в Санкт-Петербурге состоялся массовый заплыв по Неве у стен Петропавловской крепости. Мероприятие организовали спортсмены и просто любители зимнего вида плавания. Медицинская помощь в ходе мероприятия никому не потребовалась.