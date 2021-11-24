Петербургские моржи устроили заплыв у Петропавловской крепости

У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошел массовый заплыв по Неве. Сторонники здорового образа жизни таким образом отметили международный праздник — День моржа, который традиционно празднуется 24 ноября.

Как сообщается в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», мероприятие было организовано спортсменами и просто любителями зимнего вида плавания. Медицинская помощь в ходе мероприятия никому не потребовалась.

Минувшей ночью температура воздуха в Петербурге опускалась до –2...–4 градусов. Порывы ветра достигали 7–12 м/с, город накрыл снегопад, пишет телеканал «78».

Ранее 24 ноября сообщалось, что Санкт-Петербурге ночью прошел первый снегопад. Ликвидировать последствия на улицы вышли 1186 дворников, также были задействованы 686 единиц техники. На территории зеленых насаждений были задействованы еще 253 машины и 866 специалистов садово-парковых предприятий.