Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Оренбургом

Под Оренбургом грузовой поезд насмерть сбил мужчину-пешехода, который переходил пути. Об этом сообщает центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла утром 24 ноября на 9-м км перегона Оренбург – Обгонный пункт № 201. Грузовой поезд, следовавший из Оренбурга в Орск, сбил мужчину, который переходил пути в непредусмотренном для этого месте, пишет 56orb.ru.

В результате пешеход получил различные травмы, от которых скончался. Уточняется, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

По факту случившегося Оренбургская транспортная прокуратура организовала проверку, информирует ИА «Урал56.Ру». Ведомство должно выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также обстоятельства трагедии устанавливает Центральное МСУТ СКР.

17 ноября сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку по факту гибели мужчины на железной дороге во Владивостоке. Потерпевшего сбил поезд.